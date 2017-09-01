Веснина вышла в третий круг US Open, Кузнецова - нет

Россиянка Елена Веснина переиграла бельгийку Кирстен Флипкенс в матче второго круга US Open. Еще одна представительница России Светлана Кузнецова уступила японке Куруми Наре.
Также в третий круг вышли Люси Шафаржова, Коко Вандевэй, Мэдисон Кис, Агнешка Радванска и Чжан Шуай.
Нью-Йорк (США)
Турнир "Большого шлема" US Open
Общий призовой фонд 50 400 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Второй круг
Нара (Япония) - КУЗНЕЦОВА (Россия) - 6:3, 3:6, 6:3
ВЕСНИНА (Россия) - Флипкенс (Бельгия) - 6:4, 6:4
Шафаржова (Чехия) - Хибино (Япония) - 6:1, 3:6, 6:2
Вандевэй (США) - Жабер (Тунис) - 7:6 (8:6), 6:2
Кис (США) - Мария (Германия) - 6:3, 6:4
Радванска (Польша) - Путинцева (Казахстан) - 7:5, 6:2
Чжан Шуай (Китай) - Одзаки (Япония) - 6:0, 6:3