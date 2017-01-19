Веснина вышла в третий круг Australian Open

Россиянка Елена Веснина переиграла в матче второго круга Australian Open представительницу Люксембурга Мэнди Минеллу в двух сетах – 6:3, 6:3. Ее следующей соперницей будет победитель пары Дженнифер Брэди (США) – Хизер Уотсон (Великобритания).

Мельбурн (Австралия)

Турнир "Большого шлема" Australian Open

Общий призовой фонд 36 260 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Второй круг

ВЕСНИНА (Россия, 14) – Минелла (Люксембург) – 6:3, 6:3

Возняцки (Дания, 17) – Векич (Хорватия) – 6:1, 6:3

Цибулкова (Словакия, 6) – Си Сувэй (Тайвань) – 6:4, 7:6 (10:8)

Конта (Великобритания, 9) – Осака Н. (Япония) – 6:4, 6:2

Гарсия К. (Франция, 21) – Доден (Франция) – 6:7 (3:7), 6:4, 6:4