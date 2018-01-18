Веснина проиграла Осаке во втором круге Australian Open

Россиянка Елена Веснина завершила выступление на Australian Open в одиночном разряде. Во втором круге она проиграла японке Наоми Осаке со счетом 6:7 (4:7), 2:6. Матч продолжался 1 час 37 минут.
В третьем круге Осака сыграет с либо с австралийкой Эшли Барти, либо с итальянкой Камилой Джорджи.
Веснина продолжает выступление в парном разряде с Екатериной Макаровой, которая ранее проиграла в первом круге румынке Ирине-Камелии Бегу.
В одиночном разряде из россиянок борьбу продолжает только Мария Шарапова.
Мельбурн (Австралия)
Турнир "Большого шлема" Australian Open
Общий призовой фонд 42 700 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Второй круг
Осака (Япония) – ВЕСНИНА (Россия, 16) – 7:6 (7:4), 6:2
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Zlon
В третьем круге только Шарапова и Рублев....как то слабо, вам не кажется? И то 99% что они оба вылетят в ближайшем матче
16:01
Бу-га-га!
Чмока после "железобетонных 1Х в Мадриде", сделанных до игры, решил вернуться к старому, проверенному способу. Опять ставка после завершения события.
12:09
shpasic
жаль только, что в этом экспрессе была и ставка против Шараповой, так что выигрыш почему-то не выплатили.
12:01
rusfed 2.0
Нищедрот, на кого будешь хату ставить: на Рублева или Димитрова?
11:42
Бней Иегуда
Экспресс на Веснину, Александрову, Донского, Медведева и Хачанова зашёл как по маслу.))
11:36
Don
о, чмока не успел первый, видать с колен долго подниматься)))
11:30
rusfed 2.0
Веснина - самая красивая в женском теннисе
11:27
shpasic
а где традиционный комментарий?
11:22