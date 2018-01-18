Веснина проиграла Осаке во втором круге Australian Open

Россиянка Елена Веснина завершила выступление на Australian Open в одиночном разряде. Во втором круге она проиграла японке Наоми Осаке со счетом 6:7 (4:7), 2:6. Матч продолжался 1 час 37 минут.

В третьем круге Осака сыграет с либо с австралийкой Эшли Барти, либо с итальянкой Камилой Джорджи.

Веснина продолжает выступление в парном разряде с Екатериной Макаровой, которая ранее проиграла в первом круге румынке Ирине-Камелии Бегу.

В одиночном разряде из россиянок борьбу продолжает только Мария Шарапова.

Мельбурн (Австралия)

Турнир "Большого шлема" Australian Open

Общий призовой фонд 42 700 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Второй круг

Осака (Япония) – ВЕСНИНА (Россия, 16) – 7:6 (7:4), 6:2