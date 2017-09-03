Веснина проиграла Кис в третьем круге US Open

Российсая теннисистка Елена Веснина потерпела поражение от американской спортсменки Мэдисон Кис в третьем круге US Open – 6:2, 4:6, 1:6.
Напомним, что в парном разряде Веснина вместе с Екатериной Макаровой вышли в третий круг турнира, где сыграют с дуэтом Надежда Киченок (Украина)/Анастасия Родионова (Австралия).
Нью-Йорк (США)
Турнир "Большого шлема" US Open
Общий призовой фонд 50 400 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Третий круг
Кис (США, 15) – ВЕСНИНА (Россия, 17) – 2:6, 6:4, 6:1
Бней Иегуда
Умничка, Кисуля!)) Размазала по корту в третьем.)) Пока ещё только набирает форму после операции, но для Весниной и этого выше крыши.)) Жду суперматч с Элинкой, по сути игра за выход в полуфинал, ибо Касаткина/Канепи несерьёзно.))
08:57