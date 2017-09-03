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08:49 | ТЕННИС — "Большой шлем"

Веснина проиграла Кис в третьем круге US Open

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Российсая теннисистка Елена Веснина потерпела поражение от американской спортсменки Мэдисон Кис в третьем круге US Open – 6:2, 4:6, 1:6.

Напомним, что в парном разряде Веснина вместе с Екатериной Макаровой вышли в третий круг турнира, где сыграют с дуэтом Надежда Киченок (Украина)/Анастасия Родионова (Австралия).

Нью-Йорк (США)

Турнир "Большого шлема" US Open

Общий призовой фонд 50 400 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Третий круг

Кис (США, 15) – ВЕСНИНА (Россия, 17) – 2:6, 6:4, 6:1

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/big/usopen/2017/11/

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Бней Иегуда

Умничка, Кисуля!)) Размазала по корту в третьем.)) Пока ещё только набирает форму после операции, но для Весниной и этого выше крыши.)) Жду суперматч с Элинкой, по сути игра за выход в полуфинал, ибо Касаткина/Канепи несерьёзно.))

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