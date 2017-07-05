Веснина проиграла Азаренко во втором круге Уимблдона

Россиянка Елена Веснина уступила Виктории Азаренко из Белоруссии во втором круге Уимблдона. Встреча закончилась со счетом 3:6, 3:6. В следующей стадии турнира Азаренко встретится с британкой Хизер Уотсон, которая победила представительницу Латвии Анастасию Севастову.

В другом поединке турнира словачка Доминика Цибулкова победила американку Дженнифер Брэди (6:4, 6:4) и в третьем круге сыграет с победительницей матча Ирина-Камелия Бегу - Ана Конюх.

Лондон (Великобритания)

Турнир "Большого шлема" Wimbledon

Общий призовой фонд 31 600 000 фунтов

Открытые корты, трава

Женщины

Одиночный разряд

Второй круг

Азаренко (Белоруссия) - ВЕСНИНА (Россия, 15) - 6:3, 6:3

Цибулкова (Словакия, 8) - Брэди (США) - 6:4, 6:4

Уотсон (Великобритания, WC) - Севастова (Латвия, 18) - 6:0, 6:4