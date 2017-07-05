Веснина проиграла Азаренко во втором круге Уимблдона

Россиянка Елена Веснина уступила Виктории Азаренко из Белоруссии во втором круге Уимблдона. Встреча закончилась со счетом 3:6, 3:6. В следующей стадии турнира Азаренко встретится с британкой Хизер Уотсон, которая победила представительницу Латвии Анастасию Севастову.
В другом поединке турнира словачка Доминика Цибулкова победила американку Дженнифер Брэди (6:4, 6:4) и в третьем круге сыграет с победительницей матча Ирина-Камелия Бегу - Ана Конюх.
Лондон (Великобритания)
Турнир "Большого шлема" Wimbledon
Общий призовой фонд 31 600 000 фунтов
Открытые корты, трава
Женщины
Одиночный разряд
Второй круг
Азаренко (Белоруссия) - ВЕСНИНА (Россия, 15) - 6:3, 6:3
Цибулкова (Словакия, 8) - Брэди (США) - 6:4, 6:4
Уотсон (Великобритания, WC) - Севастова (Латвия, 18) - 6:0, 6:4
РУССКИЙ КОНФИДЕРАСТ
Страхолюдище в одну калитку вынеслась........ Как тут некоторые ура--поцтреоты судачат ::: ""ЧИТАЕМО""!!!!
16:11
РОДЧЕНКОВ ВСЁ ВИДИТ!
Новоуепинни Согласен полностью.) Чувство отвращения от игры этой айякалки.)) Поэтому практически и не смотрю её никогда. И понтов больше, чем умений.)) Азаренко тоже хамоватая бабища, малоприятная, но она хоть играть умеет, пусть и за счёт большой рожи.))
15:49
Новоуепинни
Хорошо что эта Веснина вылетела, а то смотреть невозможно из-за противных визгов - айя, айя, айя, тьфу. Да и играть не умеет. С Азаренко 8 игр, 0 побед - это че такое ваще )) Показатель профнепригодности, пусть работу меняет и не мучается
15:35
РОДЧЕНКОВ ВСЁ ВИДИТ!
Буки лошары редкостные, бгг.)) 1,67 на Викусю.)) Да она даже мёртая Веснину вынесет в одну калитку.)) 7-0 по личкам. теперь уже 8-0, и по сетам 16-0.)) Максимум 1,05-1,1 было.))
15:32