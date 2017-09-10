Веснина поздравила Стивенс с победой на US Open

Российская теннисистка Елена Веснина поздравила американок Слоан Стивенс и Мэдисон Кис, которые сегодня играли в финале US Open. Стивенс одержала победу над соперницей со счетом 6:3, 6:0.
"Девчонки, это был особенный день для вас! Поздравляю Стивенс с трофеем! Кис сейчас обидно, но ты должна гордиться своим выступлением на US Open", - написала Веснина в Твиттере.
Girls🙌👏Special day for you both!Congratulations @SloaneStephens 🏆👏😘 @Madison_Keys It hurts now,but you MUST be proud for this ❤️💪#usopen pic.twitter.com/L74QwKpkS0– Elena Vesnina (@EVesnina001) 9 септември 2017 г.