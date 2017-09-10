Веснина поздравила Стивенс с победой на US Open

Российская теннисистка Елена Веснина поздравила американок Слоан Стивенс и Мэдисон Кис, которые сегодня играли в финале US Open. Стивенс одержала победу над соперницей со счетом 6:3, 6:0.

"Девчонки, это был особенный день для вас! Поздравляю Стивенс с трофеем! Кис сейчас обидно, но ты должна гордиться своим выступлением на US Open", - написала Веснина в Твиттере.