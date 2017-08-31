Веснина обыграла Блинкову в первом круге US Open, Гаврилова и Радванска прошли дальше

Российская теннисистка Елена Веснина в первом круге US Open обыграла свою соотечественницу Анну Блинкову - 6:1, 6:3. В следующем раунде она встретится с Кирстен Флипкенс из Бельгии, которая одержала победу над Мэдисон Бернгл из США - 6:2, 6:3.

Также во второй круг пробились Дарья Гаврилова (Австралия), Чжан Шуай (Китай), Агнешка Радванска (Польша) и Коко Вандевэй (США).

Нью-Йорк (США)

Турнир "Большого шлема" US Open

Общий призовой фонд 50 400 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

ВЕСНИНА (Россия, 17) - БЛИНКОВА (Россия, Q) - 6:1, 6:3

Флипкенс (Бельгия) - Бренгл (США) - 6:2, 6:3

Чжан Шуай (Китай, 27) - Лисицки (Германия) - 6:7, 6:3, 6:0

Гаврилова (Австралия, 25) - Кик (США, Q) - 6:2, 6:1

Радванска А. (Польша, 10) - Мартич (Хорватия) - 6:4, 7:6

Вандевэй (США, 20) - Риске (США) - 2:6, 6:3, 6:4