Веснина обыграла Блинкову в первом круге Уимблдона

Россиянка Елена Веснина в первом круге Уимблдона обыграла соотечественницу Анну Блинкову со счетом 6:4, 5:7, 6:2. Во втором круге Веснина встретится с Викторией Азаренко из Белоруссии.

Отметим, 18-летняя Блинкова впервые в карьере сыграла на Уимблдоне - основную сетку турнира она пробилась через квалификацию.

Лондон (Великобритания)

Турнир "Большого шлема" Wimbledon

Общий призовой фонд 31 600 000 фунтов

Открытые корты, трава

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

ВЕСНИНА (Россия, 15) - БЛИНКОВА (Россия, Q) - 6:4, 5:7, 6:2

Остапенко (Латвия, 13) - Соснович (Белоруссия) - 6:0, 1:6, 6:3