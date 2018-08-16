Веснина не выступит на US Open

Елена Веснина не примет участия в заключительном турнире "Большого шлема" сезона-2018 – Открытом чемпионате США. Она снялась с соревнований, сославшись на травму левого колена. 32-летняя россиянка не выходила на корт с тех пор, как проиграла в первом круге Roland Garros Бернарде Пере. В прошлом году Веснина дошла в Нью-Йорке до третьего круга и проиграла будущей финалистке Мэдисон Кис. Место россиянки в основной сетке US Open займет 19-летняя чешка Маркета Вондрушова.

Открытый чемпионат США пройдет в Нью-Йорке с 27 августа по 9 сентбяря.