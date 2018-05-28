Веснина не смогла выйти во второй круг Roland Garros

Россиянка Елена Веснина в первом круге Открытого чемпионата Франции проиграла американке Бернарде Пере со счетом 3:6, 2:6.
Следующей соперницей 23-летней американки станет победительница пары Дарья Гаврилова (Австралия, 24) – Сорана Кирстя (Румыния).
Париж (Франция)
Турнир "Большого шлема" Roland Garros
Общий призовой фонд 39 197 000 евро
Открытые корты, грунт
Женщины
Одиночный разряд
Первый круг
Бернарда Пера (США) – Елена ВЕСНИНА (Россия) – 6:3, 6:2
Каролина Плишкова (Чехия, 6) - Барбора Крейчикова (Чехия, Q) - 7:6 (8:6), 6:4
Люси Шафаржова (Чехия) - Джессика Понше (Франция) - 6:4, 6:1
Леся Цуренко (Украина) - Штефани Фегеле (Швейцария) - 4:6, 6:2, 6:2
Хизер Уотсон (Великобритания) - Осеан Доден (Франция) - 6:3, 6:0
Белинда Бенчич (Швейцария) - Дебора Кьеза (Италия, Q) - 3:6, 7:6 (7:2), 7:5
Донна Векич (Хорватия) - Катерина Бондаренко (Украина) - 6:2, 6:4
Магдалена Рыбарикова (Словакия, 19) - Луксика Кумкхум (Таиланд) - 6:3, 6:0
Коко Вандевеге (США, 15) - Лаура Зигемунд (Германия) - 6:4, 6:4