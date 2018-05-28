20:55 | Теннис — "Большой шлем"

Веснина не смогла выйти во второй круг Roland Garros


Россиянка Елена Веснина в первом круге Открытого чемпионата Франции проиграла американке Бернарде Пере со счетом 3:6, 2:6.

Следующей соперницей 23-летней американки станет победительница пары Дарья Гаврилова (Австралия, 24) – Сорана Кирстя (Румыния).

Париж (Франция)

Турнир "Большого шлема" Roland Garros

Общий призовой фонд 39 197 000 евро

Открытые корты, грунт

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Бернарда Пера (США) – Елена ВЕСНИНА (Россия) – 6:3, 6:2

Каролина Плишкова (Чехия, 6) - Барбора Крейчикова (Чехия, Q) - 7:6 (8:6), 6:4

Люси Шафаржова (Чехия) - Джессика Понше (Франция) - 6:4, 6:1

Леся Цуренко (Украина) - Штефани Фегеле (Швейцария) - 4:6, 6:2, 6:2

Хизер Уотсон (Великобритания) - Осеан Доден (Франция) - 6:3, 6:0

Белинда Бенчич (Швейцария) - Дебора Кьеза (Италия, Q) - 3:6, 7:6 (7:2), 7:5

Донна Векич (Хорватия) - Катерина Бондаренко (Украина) - 6:2, 6:4

Магдалена Рыбарикова (Словакия, 19) - Луксика Кумкхум (Таиланд) - 6:3, 6:0

Коко Вандевеге (США, 15) - Лаура Зигемунд (Германия) - 6:4, 6:4

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/big/rolandgarros/2018/11/

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!
СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!