Веснина не смогла выйти в четвертый круг US Open

Россиянка Елена Веснина не смогла пробиться в четвертый круг US Open. В матче третьего круга Олимпийская чемпионка Рио в парном разряде уступила представительнице Испании Карле Суарес Наварро - 4:6, 3:6.
Нью-Йорк (США)
Турнир "Большого шлема" US Open
Общий призовой фонд 46 303 400 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Третий круг
Суарес Наварро (Испания, 11) - ВЕСНИНА (Россия, 19) - 6:4, 6:3
sdhl
Веснина, играй уж лучше пару с Макаровой на привычном корте №5.) Ну там где трибуны отсутствуют за ненадобностью.)
19:49