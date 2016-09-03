Веснина не смогла выйти в четвертый круг US Open

Россиянка Елена Веснина не смогла пробиться в четвертый круг US Open. В матче третьего круга Олимпийская чемпионка Рио в парном разряде уступила представительнице Испании Карле Суарес Наварро - 4:6, 3:6.

Нью-Йорк (США)

Турнир "Большого шлема" US Open

Общий призовой фонд 46 303 400 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Третий круг

Суарес Наварро (Испания, 11) - ВЕСНИНА (Россия, 19) - 6:4, 6:3