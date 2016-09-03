19:32 | ТЕННИС — "Большой шлем"

Веснина не смогла выйти в четвертый круг US Open

0
0
0
1

Россиянка Елена Веснина не смогла пробиться в четвертый круг US Open. В матче третьего круга Олимпийская чемпионка Рио в парном разряде уступила представительнице Испании Карле Суарес Наварро - 4:6, 3:6.

Нью-Йорк (США)

Турнир "Большого шлема" US Open

Общий призовой фонд 46 303 400 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Третий круг

Суарес Наварро (Испания, 11) - ВЕСНИНА (Россия, 19) - 6:4, 6:3

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/big/usopen/2016/11/

0
0
0


Материалы REN-TV

Видео задержания преступника, убившего двух человек на северо-востоке...

США могут лишиться Олимпиады из-за допингового скандала с Россией...

Генассамблея ООН в 2016 году пройдет без Путина...

В заражении Черного моря кишечной палочкой нашли чиновничий след...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (1)
Войти, чтобы оставить комментарий

sdhl

Веснина, играй уж лучше пару с Макаровой на привычном корте №5.) Ну там где трибуны отсутствуют за ненадобностью.)

19:49

Материалы других СМИ

Материалы других СМИ