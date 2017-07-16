Веснина лично поздравила Федерера с победой на Уимблдоне

Россиянка Елена Веснина выложила в своем Инстаграме фото с Роджером Федерером после победы швейцарца на Уимблдоне-2017. 35-летний ветеран в восьмой раз за карьеру выиграл этот турнир.
"Поздравляю Роджера с невероятным достижением – 8 побед на Уимблдоне. Мне потребовалось 12 лет, чтобы наконец сделать с ним фото. Роджер, ты – великий и точка", – написала Веснина.
Напомним, что для Федерера эта победа стала 19-й на турнирах "Большого шлема", что является абсолютным рекордом.
Пёс
есть видео, где она его лично поздравляет?
20:49
РОДЧЕНКОВ ВСЁ ВИДИТ!
Я так и знал, что речь в посте будет про селфи.)) "Мне потребовалось 12 лет, чтобы наконец сделать с ним фото" ---- большего доказательства ноунеймства не придумаешь.))
20:09