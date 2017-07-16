19:45 | ТЕННИС — "Большой шлем"

Веснина лично поздравила Федерера с победой на Уимблдоне

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Россиянка Елена Веснина выложила в своем Инстаграме фото с Роджером Федерером после победы швейцарца на Уимблдоне-2017. 35-летний ветеран в восьмой раз за карьеру выиграл этот турнир.

"Поздравляю Роджера с невероятным достижением – 8 побед на Уимблдоне. Мне потребовалось 12 лет, чтобы наконец сделать с ним фото. Роджер, ты – великий и точка", – написала Веснина.

Напомним, что для Федерера эта победа стала 19-й на турнирах "Большого шлема", что является абсолютным рекордом.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Пёс

есть видео, где она его лично поздравляет?

20:49

РОДЧЕНКОВ ВСЁ ВИДИТ!

Я так и знал, что речь в посте будет про селфи.)) "Мне потребовалось 12 лет, чтобы наконец сделать с ним фото" ---- большего доказательства ноунеймства не придумаешь.))

20:09