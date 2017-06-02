Веснина - Касаткиной: "Ну не стой столбом, не охраняй коридор"

Российская теннисистка Елена Веснина дала совет своей соотечественнице Дарье Касаткиной о том, как ей улучшить свою игру. По ее словам, Касаткиной нужно смело идти на перехваты и тренировать игру с лета.

- Когда мы с ней играем в паре, я все время заставляю идти на перехват, - заявила Веснина в эфире Eurosport. - Говорю ей: "Даша, тебе надо идти. У тебя хорошие руки и реакция. Ну не стой столбом, не охраняй коридор". Даша, тебе нужно идти на перехват, тренировать игру с лета. Это потом поможет тебе в одиночке.