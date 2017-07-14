Веснина и Соарес проиграли в полуфинале Уимблдона в миксте

Россиянка Елена Веснина и бразилец Бруну Соарес уступили в полуфинале Уимблдона в миксте. Они в трех сетах проиграли британке Хизер Уотсон и финну Хенри Континену – 4:6, 7:6 (8:6), 3:6.

В финале турнира в миксте Уотсон и Континен сыграют с Мартиной Хингис из Швейцарии и Джейми Маррэем из Великобритании.

Лондон (Великобритания)

Турнир "Большого шлема" Wimbledon

Общий призовой фонд 31 600 000 фунтов

Открытые корты, трава

Микст

Парный разряд

Полуфинал

Уотсон/Континен (Великобритания/Финляндия) – ВЕСНИНА/Соарес (Россия/Бразилия, 2) – 6:4, 6:7 (6:8), 6:3