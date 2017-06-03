13:56 | ТЕННИС — "Большой шлем"

Веснина и Радванска покидают Roland Garros

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Россиянка Елена Веснина в двух сетах уступила испанке Карле Суарес Наварро в третьем круге Roland Garros. Следующая соперница Наварро определится в поединке еще одной представительницы России Дарьи Касаткиной и румынки Симоны Халеп.

Агнешка Радванска из Польши также не сумела пробиться в четвертый круг. Она в двух сетах уступила Ализе Корне, которая теперь встретится либо с Си Сувэй, представляющей Тайвань, либо с соотечественницей Каролин Гарсия.

Париж (Франция)

Турнир "Большого шлема" Roland Garros

Общий призовой фонд 32 017 500 евро

Открытые корты, грунт

Женщины

Одиночный разряд

Третий круг

Суарес Наварро (Испания, 21) – ВЕСНИНА (Россия, 14) – 6:4, 6:4

Корне (Франция) – Радванска (Польша, 9) – 6:2, 6:1

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/big/rolandgarros/2017/11/

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КОММЕНТАРИИ (3)
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rusfed 2.0

Веснина не вызывает ничего кроме симпатии. Умненькая, красивенькая, обаятельная. Обидно проиграла - нельзя так много ошибаться. Суарес по игре ничем сильнее не была

14:12

RusSuck

"Уже втpоем, уже у нас потеpи. Hо жизнь - дуэль, чего же мы хотели.")) На классе Карлуша оформила.))

14:09

diskmen

Испанская калека выиграла у нашего лучшего парного игрока.Мои пророчества сбывются. Видно после сегоднешнего дня из наших останется одна Кузнецова.

14:08