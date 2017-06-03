Веснина и Радванска покидают Roland Garros

Россиянка Елена Веснина в двух сетах уступила испанке Карле Суарес Наварро в третьем круге Roland Garros. Следующая соперница Наварро определится в поединке еще одной представительницы России Дарьи Касаткиной и румынки Симоны Халеп.

Агнешка Радванска из Польши также не сумела пробиться в четвертый круг. Она в двух сетах уступила Ализе Корне, которая теперь встретится либо с Си Сувэй, представляющей Тайвань, либо с соотечественницей Каролин Гарсия.

Париж (Франция)

Турнир "Большого шлема" Roland Garros

Общий призовой фонд 32 017 500 евро

Открытые корты, грунт

Женщины

Одиночный разряд

Третий круг

Суарес Наварро (Испания, 21) – ВЕСНИНА (Россия, 14) – 6:4, 6:4

Корне (Франция) – Радванска (Польша, 9) – 6:2, 6:1