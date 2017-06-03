Веснина и Радванска покидают Roland Garros

Россиянка Елена Веснина в двух сетах уступила испанке Карле Суарес Наварро в третьем круге Roland Garros. Следующая соперница Наварро определится в поединке еще одной представительницы России Дарьи Касаткиной и румынки Симоны Халеп.
Агнешка Радванска из Польши также не сумела пробиться в четвертый круг. Она в двух сетах уступила Ализе Корне, которая теперь встретится либо с Си Сувэй, представляющей Тайвань, либо с соотечественницей Каролин Гарсия.
Париж (Франция)
Турнир "Большого шлема" Roland Garros
Общий призовой фонд 32 017 500 евро
Открытые корты, грунт
Женщины
Одиночный разряд
Третий круг
Суарес Наварро (Испания, 21) – ВЕСНИНА (Россия, 14) – 6:4, 6:4
Корне (Франция) – Радванска (Польша, 9) – 6:2, 6:1
rusfed 2.0
Веснина не вызывает ничего кроме симпатии. Умненькая, красивенькая, обаятельная. Обидно проиграла - нельзя так много ошибаться. Суарес по игре ничем сильнее не была
14:12
RusSuck
"Уже втpоем, уже у нас потеpи. Hо жизнь - дуэль, чего же мы хотели.")) На классе Карлуша оформила.))
14:09
diskmen
Испанская калека выиграла у нашего лучшего парного игрока.Мои пророчества сбывются. Видно после сегоднешнего дня из наших останется одна Кузнецова.
14:08