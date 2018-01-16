06:15 | Теннис — "Большой шлем"

Вердаско, Веселы и Маннарино вышли во второй круг Australian Open


Чех Иржи Веселы обыграл соотечественника Вацлава Шафранека в матче первого круга Australian Open. В других встречах немец Максимилиан Мартерер переиграл соотечественника Седрика-Марселя Штебе, испанец Роберто Баутиста Агут уступил соотечественнику Фернандо Вердаско, а француз Адриан Маннарино выиграл у итальянца Маттео Берреттини.

Мельбурн (Австралия) 

Турнир "Большого шлема" Australian Open 

Общий призовой фонд 42 700 000 долларов 

Открытые корты, хард 

Мужчины 

Одиночный разряд 

Первый круг 

Веселы (Чехия) - Шафранек (Чехия, Q) - 6:4, 6:3, 6:3

Мартерер (Германия) - Штебе (Германия) - 6:0, 6:3, 6:4

Вердаско (Испания) - Баутиста Агут (Испания, 20) - 6:1, 7:5, 7:5

Маннарино (Франция, 26) - Берреттини (Италия, LL) - 6:4, 6:4, 6:4

Керри (США, 13) - Лопес Ф. (Испания) - 6:3, 6:4, 6:2

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/big/ausopen/2018/1/

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