Вердаско, Веселы и Маннарино вышли во второй круг Australian Open

Чех Иржи Веселы обыграл соотечественника Вацлава Шафранека в матче первого круга Australian Open. В других встречах немец Максимилиан Мартерер переиграл соотечественника Седрика-Марселя Штебе, испанец Роберто Баутиста Агут уступил соотечественнику Фернандо Вердаско, а француз Адриан Маннарино выиграл у итальянца Маттео Берреттини.

Мельбурн (Австралия)

Турнир "Большого шлема" Australian Open

Общий призовой фонд 42 700 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Первый круг

Веселы (Чехия) - Шафранек (Чехия, Q) - 6:4, 6:3, 6:3

Мартерер (Германия) - Штебе (Германия) - 6:0, 6:3, 6:4

Вердаско (Испания) - Баутиста Агут (Испания, 20) - 6:1, 7:5, 7:5

Маннарино (Франция, 26) - Берреттини (Италия, LL) - 6:4, 6:4, 6:4

Керри (США, 13) - Лопес Ф. (Испания) - 6:3, 6:4, 6:2