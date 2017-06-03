Вердаско и Чилич – в четвертом круге Roland Garros

Испанец Фернандо Вердаско в трех сетах обыграл уругвайца Пабло Куэваса в третьем круге Roland Garros. Его соотечественник Фелисиано Лопес уступил хорвату Марину Чиличу. Следующий соперник балканца определится в дуэли британца Кайла Эдмунда и Кевина Андерсона из ЮАР. А Вердаско встретится с победителем азиатского дерби между японцем Кеи Нишикори и корейцем Чон Хеном.
Париж (Франция)
Турнир "Большого шлема" Roland Garros
Общий призовой фонд 32 017 500 евро
Открытые корты, грунт
Мужчины
Одиночный разряд
Третий круг
Вердаско (Испания) – Куэвас (Уругвай, 22) – 6:2, 6:1, 6:3
Чилич (Хорватия, 7) – Лопес (Испания) – 6:1, 6:3, 6:3