Вердаско и Чилич – в четвертом круге Roland Garros

Испанец Фернандо Вердаско в трех сетах обыграл уругвайца Пабло Куэваса в третьем круге Roland Garros. Его соотечественник Фелисиано Лопес уступил хорвату Марину Чиличу. Следующий соперник балканца определится в дуэли британца Кайла Эдмунда и Кевина Андерсона из ЮАР. А Вердаско встретится с победителем азиатского дерби между японцем Кеи Нишикори и корейцем Чон Хеном.

Париж (Франция)

Турнир "Большого шлема" Roland Garros

Общий призовой фонд 32 017 500 евро

Открытые корты, грунт

Мужчины

Одиночный разряд

Третий круг

Вердаско (Испания) – Куэвас (Уругвай, 22) – 6:2, 6:1, 6:3

Чилич (Хорватия, 7) – Лопес (Испания) – 6:1, 6:3, 6:3