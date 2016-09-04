04:14 | ТЕННИС — "Большой шлем"

Вавринке потребовалось 4 часа, чтобы победить британца Эванса

0
0
0

Швейцариец Стэн Вавринка взял верх над британцем Дэниэлом Эвансом в матче третьего круга US Open в пяти сетах – 4:6, 6:3, 6:7 (8:6), 7:6 (10:8), 6:2. Встреча продолжалась 4 часа 6 минут. В четвертом сете Вавринка отыграл матчбол. Его следующим соперником будет победитель пары Ник Киргиос (Австралия) – Илья Марченко (Украина).

Нью-Йорк (США)

Турнир "Большого шлема" US Open

Общий призовой фонд 46 303 400 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Третий круг

Вавринка (Швейцария, 3) – Эванс (Великобритания) – 4:6, 6:3, 6:7 (8:6), 7:6 (10:8), 6:2

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/big/usopen/2016/1/

0
0
0


Материалы REN-TV

Видео задержания преступника, убившего двух человек на северо-востоке...

США могут лишиться Олимпиады из-за допингового скандала с Россией...

Генассамблея ООН в 2016 году пройдет без Путина...

В заражении Черного моря кишечной палочкой нашли чиновничий след...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ

Материалы других СМИ