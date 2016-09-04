Вавринке потребовалось 4 часа, чтобы победить британца Эванса

Швейцариец Стэн Вавринка взял верх над британцем Дэниэлом Эвансом в матче третьего круга US Open в пяти сетах – 4:6, 6:3, 6:7 (8:6), 7:6 (10:8), 6:2. Встреча продолжалась 4 часа 6 минут. В четвертом сете Вавринка отыграл матчбол. Его следующим соперником будет победитель пары Ник Киргиос (Австралия) – Илья Марченко (Украина).

Нью-Йорк (США)

Турнир "Большого шлема" US Open

Общий призовой фонд 46 303 400 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Третий круг

Вавринка (Швейцария, 3) – Эванс (Великобритания) – 4:6, 6:3, 6:7 (8:6), 7:6 (10:8), 6:2