Вавринка вышел во второй круг US Open

Стэн Вавринка пробился во второй круг US Open. В поединке первого круга швейцарец, "посеянный" на турнире под третьим номером, в трех сетах победил испанца Фернандо Вердаско. Также во второй круг пробился француз Николя Маю и Янко Типсаревич.

Нью-Йорк (США)

Турнир "Большого шлема" US Open

Общий призовой фонд 46 303 400 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Первый круг

Вавринка (Швейцария, 3) - Вердаско (Испания) - 7:6(7:4), 6:4, 6:4

Маю (Франция) - Кольшрайбер (Германия, 25) - 6:3, 7:5, 1:0 отказ 2-го игрока

Типсаревич (Сербия) - Керри (США, 29) - 7:6(7:4), 6:7(0:7), 6:3, 6:3