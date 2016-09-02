Вавринка вышел в третий круг Открытого чемпионата США

Швейцарец Стэн Вавринка переиграл в матче второго круга US Open итальянца Алессандро Джаннесси в двух трех сетах – 6:1, 7:6 (7:4), 7:5.

Нью-Йорк (США)

Турнир "Большого шлема" US Open

Общий призовой фонд 46 303 400 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Второй круг

Вавринка (Швейцария, 3) – Алессандро Джаннесси (Италия) – 6:1, 7:6 (7:4), 7:5

Димитров (Болгария, 22) – Шарди (Франция) – 4:6, 6:4, 3:6, 6:4, 6:2

Лоренци (Италия) – Симон (Франция, 30) – 3:6, 6:2, 6:2, 6:7 (1:7), 7:6 (7:3)

Марченко (Украина) – Джумхур (Босния и Герцеговина) – 6:2, 6:4, 6:3

Дель Потро (Аргентина) – Джонсон (США, 19) – 7:6 (7:5), 6:3, 6:2