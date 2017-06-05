19:01 | ТЕННИС — "Большой шлем"

Вавринка стал последним четвертьфиналистом Roland Garros

Швейцарец Стэн Вавринка вышел в четвертьфинал Roland Garros. В четвертом круге он одолел Гаэля Монфиса из Франции. В 1/4 финала он встретится с Марином Чиличем из Хорватии. 

Таким образом, определились все четвертьфиналисты турнира:

Маррэй - Нишикори

Вавринка - Чилич

Карреньо Буста - Надаль

Тим - Джокович

Париж (Франция) 

Турнир "Большого шлема" Roland Garros 

Общий призовой фонд 32 017 500 евро 

Открытые корты, грунт 

Мужчины 

Одиночный разряд 

Четвертый круг 

Вавринка (Швейцария, 3) - Монфис Г. (Франция, 15) - 7:5, 7:6(9:7), 6:2

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/big/rolandgarros/2017/1/3/

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