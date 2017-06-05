Вавринка стал последним четвертьфиналистом Roland Garros

Швейцарец Стэн Вавринка вышел в четвертьфинал Roland Garros. В четвертом круге он одолел Гаэля Монфиса из Франции. В 1/4 финала он встретится с Марином Чиличем из Хорватии.

Таким образом, определились все четвертьфиналисты турнира:

Маррэй - Нишикори

Вавринка - Чилич

Карреньо Буста - Надаль

Тим - Джокович

Париж (Франция)

Турнир "Большого шлема" Roland Garros

Общий призовой фонд 32 017 500 евро

Открытые корты, грунт

Мужчины

Одиночный разряд

Четвертый круг

Вавринка (Швейцария, 3) - Монфис Г. (Франция, 15) - 7:5, 7:6(9:7), 6:2