Вавринка стал последним четвертьфиналистом Roland Garros

Швейцарец Стэн Вавринка вышел в четвертьфинал Roland Garros. В четвертом круге он одолел Гаэля Монфиса из Франции. В 1/4 финала он встретится с Марином Чиличем из Хорватии.
Таким образом, определились все четвертьфиналисты турнира:
Маррэй - Нишикори
Вавринка - Чилич
Карреньо Буста - Надаль
Тим - Джокович
Париж (Франция)
Турнир "Большого шлема" Roland Garros
Общий призовой фонд 32 017 500 евро
Открытые корты, грунт
Мужчины
Одиночный разряд
Четвертый круг
Вавринка (Швейцария, 3) - Монфис Г. (Франция, 15) - 7:5, 7:6(9:7), 6:2