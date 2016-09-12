Вавринка победил Джоковича в финале US Open

Швейцарец Стэн Вавринка нанес поражение сербу Новаку Джоковичу в финальном матче US Open в четырех сетах. Встреча продолжалась 3 часа 57 минут. 29-летний Джокович взял первый сет, но не смог удержать преимущество.
Эта победа на турнирах "Большого шлема" стал для 31-летнего Вавринки третьей в карьере. В прошлом году он завоевал титул на Roland Garros, в 2014 году стал победителем Australian Open.
Нью-Йорк (США)
Турнир "Большого шлема" US Open
Общий призовой фонд 46 303 400 долларов
Открытые корты, хард
Мужчины
Одиночный разряд
Финал
Вавринка (Швейцария, 3) – Джокович (Сербия, 1) – 6:7 (1:7), 6:4, 7:5, 6:3
PF67
Стэн "стальные яйца", БРАВО!!! Наказал балканского халявщика, после того, как обыграл Дель Потро, закралась мысль, что Вавринка затащит этот турнир
03:32
Florida9
Пусть Новак скажет "спасибо" тому кто ему посоветовал так играть брейковые очки со второго мяча.
03:28