03:19 | ТЕННИС — "Большой шлем"

Вавринка победил Джоковича в финале US Open

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Швейцарец Стэн Вавринка нанес поражение сербу Новаку Джоковичу в финальном матче US Open в четырех сетах. Встреча продолжалась 3 часа 57 минут. 29-летний Джокович взял первый сет, но не смог удержать преимущество.

Эта победа на турнирах "Большого шлема" стал для 31-летнего Вавринки третьей в карьере. В прошлом году он завоевал титул на Roland Garros, в 2014 году стал победителем Australian Open.

Нью-Йорк (США)

Турнир "Большого шлема" US Open

Общий призовой фонд 46 303 400 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Финал

Вавринка (Швейцария, 3) – Джокович (Сербия, 1) – 6:7 (1:7), 6:4, 7:5, 6:3

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/big/usopen/2016/1/1/

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КОММЕНТАРИИ (2)
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PF67

Стэн "стальные яйца", БРАВО!!! Наказал балканского халявщика, после того, как обыграл Дель Потро, закралась мысль, что Вавринка затащит этот турнир

03:32

Florida9

Пусть Новак скажет "спасибо" тому кто ему посоветовал так играть брейковые очки со второго мяча.

03:28

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