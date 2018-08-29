Вавринка обыграл Умбера во втором раунде US Open

Швейцарский теннисист Стэн Вавринка обыграл француза Уго Умбера (7:6, 4:6, 6:3, 7:5) во втором раунде US Open в мужском одиночном разряде. Матч продолжался три часа и 21 минуту.

В следующем раунде швейцарец сыграет с Милошем Раоничем (Канада), который обыграл француза Жиля Симона.

Нью-Йорк (США)

Турнир "Большого шлема" US Open

Общий призовой фонд 53 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Второй круг

Стэн Вавринка (Швейцария, WC) - Уго Умбер (Франция, Q) - 7:6(7:5), 4:6, 6:3, 7:5

Милош Раонич (Канада, 25) - Жиль Симон (Франция) - 6:3, 6:4, 6:4