Вавринка обыграл Умбера во втором раунде US Open

Швейцарский теннисист Стэн Вавринка обыграл француза Уго Умбера (7:6, 4:6, 6:3, 7:5) во втором раунде US Open в мужском одиночном разряде. Матч продолжался три часа и 21 минуту.
В следующем раунде швейцарец сыграет с Милошем Раоничем (Канада), который обыграл француза Жиля Симона.
Нью-Йорк (США)
Турнир "Большого шлема" US Open
Общий призовой фонд 53 000 000 долларов
Открытые корты, хард
Мужчины
Одиночный разряд
Второй круг
Стэн Вавринка (Швейцария, WC) - Уго Умбер (Франция, Q) - 7:6(7:5), 4:6, 6:3, 7:5
Милош Раонич (Канада, 25) - Жиль Симон (Франция) - 6:3, 6:4, 6:4