18:39 | ТЕННИС — "Большой шлем"

Вавринка обыграл Маррэя в полуфинале Roland Garros

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Швейцарец Стэн Вавринка стал первым финалистом Roland Garros. В полуфинале он в пяти сетах одолел британца Энди Маррэя. Причем в последнем сете первой ракете мира удалось взять лишь один гейм.

32-летний швейцарец в четвертый раз в карьере вышел в финал турнира "Большого шлема". Следующий соперник Вавринки определится в поединке испанца Рафаэля Надаля и австрийца Доминика Тима.

Париж (Франция)

Турнир "Большого шлема" Roland Garros

Общий призовой фонд 32 017 500 евро

Открытые корты, грунт

Мужчины

Одиночный разряд

Полуфинал

Вавринка (Швейцария, 3) – Маррэй (Великобритания, 1) – 6:7 (6:8), 6:3, 5:7, 7:6 (7:3), 6:1

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/big/rolandgarros/

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КОММЕНТАРИИ (7)
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rusfed 2.0

Эпоха великого лузера в самом расцвете. А Стэн - красавчик

20:02

Thomas_Boy_

Если в финал Надаль попадет, будет бой...

19:01

Florida9

Шедевральная концовка ! Отправил матершильника в нокаут !

18:46

Thomas_Boy_

Энди опять обэрился и обэпохился.)))

18:45

Tomas-boy.

Молодцы оба!) Игра, достойная финала!) Стасян с таким теннисом имеет все шансы на победу.)

18:44

shpasic

ну шо, эра Маррея, бгг.))

18:43

kuzna

Железный Стэн...фигли...

18:42