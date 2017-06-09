Вавринка обыграл Маррэя в полуфинале Roland Garros

Швейцарец Стэн Вавринка стал первым финалистом Roland Garros. В полуфинале он в пяти сетах одолел британца Энди Маррэя. Причем в последнем сете первой ракете мира удалось взять лишь один гейм.
32-летний швейцарец в четвертый раз в карьере вышел в финал турнира "Большого шлема". Следующий соперник Вавринки определится в поединке испанца Рафаэля Надаля и австрийца Доминика Тима.
Париж (Франция)
Турнир "Большого шлема" Roland Garros
Общий призовой фонд 32 017 500 евро
Открытые корты, грунт
Мужчины
Одиночный разряд
Полуфинал
Вавринка (Швейцария, 3) – Маррэй (Великобритания, 1) – 6:7 (6:8), 6:3, 5:7, 7:6 (7:3), 6:1
10 match wins in a row!– Roland-Garros (@rolandgarros) 9 июня 2017 г.
It's another French finale for @stanwawrinka: https://t.co/SOXQvbJ3I6#RG17 pic.twitter.com/osj9mEbeLZ
rusfed 2.0
Эпоха великого лузера в самом расцвете. А Стэн - красавчик
20:02
Thomas_Boy_
Если в финал Надаль попадет, будет бой...
19:01
Florida9
Шедевральная концовка ! Отправил матершильника в нокаут !
18:46
Thomas_Boy_
Энди опять обэрился и обэпохился.)))
18:45
Tomas-boy.
Молодцы оба!) Игра, достойная финала!) Стасян с таким теннисом имеет все шансы на победу.)
18:44
shpasic
ну шо, эра Маррея, бгг.))
18:43
kuzna
Железный Стэн...фигли...
18:42