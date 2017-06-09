Вавринка обыграл Маррэя в полуфинале Roland Garros

Швейцарец Стэн Вавринка стал первым финалистом Roland Garros. В полуфинале он в пяти сетах одолел британца Энди Маррэя. Причем в последнем сете первой ракете мира удалось взять лишь один гейм.

32-летний швейцарец в четвертый раз в карьере вышел в финал турнира "Большого шлема". Следующий соперник Вавринки определится в поединке испанца Рафаэля Надаля и австрийца Доминика Тима.

Париж (Франция)

Турнир "Большого шлема" Roland Garros

Общий призовой фонд 32 017 500 евро

Открытые корты, грунт

Мужчины

Одиночный разряд

Полуфинал

Вавринка (Швейцария, 3) – Маррэй (Великобритания, 1) – 6:7 (6:8), 6:3, 5:7, 7:6 (7:3), 6:1