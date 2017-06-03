Вавринка обыграл Фоньини в третьем круге Roland Garros

Швейцарский теннисист Стэн Вавринка в трех сетах победил итальянца Фабио Фоньини в третьем круге Открытого чемпионата Франции. В следующем круге он встретится с победителем встречи Ришар Гаске - Гаэль Монфис.

Париж (Франция)

Турнир "Большого шлема" Roland Garros

Общий призовой фонд 32 017 500 евро

Открытые корты, грунт

Мужчины

Одиночный разряд

Третий круг

Вавринка (Швейцария, 3) - Фоньини (Италия, 28) - 7:6 (7:2), 6:0, 6:2