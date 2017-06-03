Вавринка обыграл Фоньини в третьем круге Roland Garros

Швейцарский теннисист Стэн Вавринка в трех сетах победил итальянца Фабио Фоньини в третьем круге Открытого чемпионата Франции. В следующем круге он встретится с победителем встречи Ришар Гаске - Гаэль Монфис.
Париж (Франция)
Турнир "Большого шлема" Roland Garros
Общий призовой фонд 32 017 500 евро
Открытые корты, грунт
Мужчины
Одиночный разряд
Третий круг
Вавринка (Швейцария, 3) - Фоньини (Италия, 28) - 7:6 (7:2), 6:0, 6:2
ValeraK
Почему перенесен матч Иснера и Хачанова? Напишите хоть что-нибудь, клоуны из СЭ??
18:42