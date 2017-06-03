18:07 | ТЕННИС — "Большой шлем"

Вавринка обыграл Фоньини в третьем круге Roland Garros

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Швейцарский теннисист Стэн Вавринка в трех сетах победил итальянца Фабио Фоньини в третьем круге Открытого чемпионата Франции. В следующем круге он встретится с победителем встречи Ришар Гаске - Гаэль Монфис.

Париж (Франция)

Турнир "Большого шлема" Roland Garros

Общий призовой фонд 32 017 500 евро

Открытые корты, грунт

Мужчины

Одиночный разряд

Третий круг

Вавринка (Швейцария, 3) - Фоньини (Италия, 28) - 7:6 (7:2), 6:0, 6:2

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/big/rolandgarros/2017/1/

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КОММЕНТАРИИ (1)
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ValeraK

Почему перенесен матч Иснера и Хачанова? Напишите хоть что-нибудь, клоуны из СЭ??

18:42