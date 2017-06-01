Вавринка обыграл Долгополова во втором круге Roland Garros

Швейцарец Стэн Вавринка в трех сетах нанес поражение украинцу Александру Долгополову во втором круге Roland Garros. Его следующим соперником станет Фабио Фоньини, обыгравший соотечественника Андреаса Сеппи.

Также в третий круг Открытого чемпионата Франции пробился кореец Чон Хен, победивший представителя Узбекистана Дениса Истомина.

Париж (Франция)

Турнир "Большого шлема" Roland Garros

Общий призовой фонд 32 017 500 евро

Открытые корты, грунт

Мужчины

Одиночный разряд

Второй круг

Вавринка (Швейцария, 3) – Долгополов (Украина) – 6:4, 7:6 (7:5), 7:5

Чон Хен (Корея) – Истомин (Узбекистан) – 6:1, 7:5, 6:1

Фоньини (Италия, 28) – Сеппи (Италия) – 6:4, 7:5, 6:3