08:34 | ТЕННИС — "Большой шлем"

Вавринка обыграл Дель Потро и вышел в полуфинал US Open

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Швейцарец Стэн Вавринка в четвертьфинале US Open одержал победу над аргентинцем Хуаном Мартином Дель Потро - 7:6(7:5), 4:6, 6:3, 6:2. Теннисисты провели на корте чуть более трех часов. Третий "сеяный" турнира в полуфинале встретится с Кеи Нишикори.

Нью-Йорк (США)

Турнир "Большого шлема" US Open

Общий призовой фонд 46 303 400 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Вавринка (Швейцария, 3) - Дель Потро (Аргентина, WC) - 7:6(7:5), 4:6, 6:3, 6:2

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/big/usopen/

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Пятачок

Потрох не сдюжил, а Стэн - молодец! Болею за него изо всех сил, желаю ему вынести полуживого япончика, а потом показать Нолику, что он именно нолик, а единица это Стэн-Сумермэн.

09:26

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