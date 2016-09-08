Вавринка обыграл Дель Потро и вышел в полуфинал US Open

Швейцарец Стэн Вавринка в четвертьфинале US Open одержал победу над аргентинцем Хуаном Мартином Дель Потро - 7:6(7:5), 4:6, 6:3, 6:2. Теннисисты провели на корте чуть более трех часов. Третий "сеяный" турнира в полуфинале встретится с Кеи Нишикори.
Нью-Йорк (США)
Турнир "Большого шлема" US Open
Общий призовой фонд 46 303 400 долларов
Открытые корты, хард
Мужчины
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Вавринка (Швейцария, 3) - Дель Потро (Аргентина, WC) - 7:6(7:5), 4:6, 6:3, 6:2
Пятачок
Потрох не сдюжил, а Стэн - молодец! Болею за него изо всех сил, желаю ему вынести полуживого япончика, а потом показать Нолику, что он именно нолик, а единица это Стэн-Сумермэн.
09:26