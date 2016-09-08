Вавринка обыграл Дель Потро и вышел в полуфинал US Open

Швейцарец Стэн Вавринка в четвертьфинале US Open одержал победу над аргентинцем Хуаном Мартином Дель Потро - 7:6(7:5), 4:6, 6:3, 6:2. Теннисисты провели на корте чуть более трех часов. Третий "сеяный" турнира в полуфинале встретится с Кеи Нишикори.

Нью-Йорк (США)

Турнир "Большого шлема" US Open

Общий призовой фонд 46 303 400 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Вавринка (Швейцария, 3) - Дель Потро (Аргентина, WC) - 7:6(7:5), 4:6, 6:3, 6:2