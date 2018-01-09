Вавринка готов к Australian Open

Швейцарец Стэн Вавринка, пропустивший из-за травмы колена шесть месяцев, отметил, что готов к выступлению на Открытом чемпионате Австралии. Турнир пройдет в Мельбурне 15-28 января.

Последний раз Вавринка выходил на корт в начале июля, когда в первом круге Уимблдона проиграл россиянину Даниилу Медведеву.

- Я правда очень рад вернуться. Еще многое нужно сделать, однако я хорошо себя чувствую и с нетерпением жду турнира. Пока мне нужно просто выйти на корт и сыграть, ведь прошло слишком много времени с момента моего последнего участия в туре, - цитирует Вавринку FP.