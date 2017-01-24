06:55 | ТЕННИС — "Большой шлем"

Вандевэй вышла в полуфинал Australian Open, обыграв Мугурусу

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Теннисистка Коко Вандевэй из США обыграла седьмую сеяную на турнире Гарбинье Мугурусу и вышла в полуфинал Australian Open. 35-й ракетке мира хватило двух сетов и 1 часа 25 минут, чтобы одолеть испанку. В следующем раунде она встретится с Винус Уильямс, которая ранее обыграла в четвертьфинале Анастасию Павлюченкову.

Мельбурн (Австралия) 

Турнир "Большого шлема" Australian Open 

Общий призовой фонд 36 260 000 долларов 

Открытые корты, хард 

Женщины 

Одиночный разряд 

Четвертьфинал 

Вандевэй (США) - Мугуруса (Испания, 7) - 6:4, 6:0

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/big/ausopen/2017/11/3/

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