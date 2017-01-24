Вандевэй вышла в полуфинал Australian Open, обыграв Мугурусу

Теннисистка Коко Вандевэй из США обыграла седьмую сеяную на турнире Гарбинье Мугурусу и вышла в полуфинал Australian Open. 35-й ракетке мира хватило двух сетов и 1 часа 25 минут, чтобы одолеть испанку. В следующем раунде она встретится с Винус Уильямс, которая ранее обыграла в четвертьфинале Анастасию Павлюченкову.

Мельбурн (Австралия)

Турнир "Большого шлема" Australian Open

Общий призовой фонд 36 260 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Вандевэй (США) - Мугуруса (Испания, 7) - 6:4, 6:0