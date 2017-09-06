Вандевэй победила первую ракетку мира Плишкову и вышла в полуфинал US Open

Американская теннисистка Коко Вандевэй в четвертьфинале US Open обыграла первую ракетку миру - чешку Каролину Плишкову - 7:6, 6:3. Матч продлился 1 час 37 минут. В полуфинале Вандевэй сыграет с победительницей встречи между соотечественницей Мэдисон Кис и представительницей Эстонии Кайей Канепи.

Нью-Йорк (США)

Турнир "Большого шлема" US Open

Общий призовой фонд 50 400 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Вандевэй (США, 20) - Кар. Плишкова (Чехия, 1) - 7:6 (7:4), 6:3