Вандевэй победила первую ракетку мира Плишкову и вышла в полуфинал US Open

Американская теннисистка Коко Вандевэй в четвертьфинале US Open обыграла первую ракетку миру - чешку Каролину Плишкову - 7:6, 6:3. Матч продлился 1 час 37 минут. В полуфинале Вандевэй сыграет с победительницей встречи между соотечественницей Мэдисон Кис и представительницей Эстонии Кайей Канепи.
Нью-Йорк (США)
Турнир "Большого шлема" US Open
Общий призовой фонд 50 400 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Вандевэй (США, 20) - Кар. Плишкова (Чехия, 1) - 7:6 (7:4), 6:3
shpasic
"Никакая" "ни разу не заслужившая первого места в рейтинге" Плишкова, "которую в 80-е выносили бы все, кому не лень"
21:03
Бней Иегуда
Коко красоточка!)) Ждём Кисулю и американские полуфиналы.)) Зы Гарбин - первая!)
21:00