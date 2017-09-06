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20:55 | ТЕННИС — "Большой шлем"

Вандевэй победила первую ракетку мира Плишкову и вышла в полуфинал US Open

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Американская теннисистка Коко Вандевэй в четвертьфинале US Open обыграла первую ракетку миру - чешку Каролину Плишкову - 7:6, 6:3. Матч продлился 1 час 37 минут. В полуфинале Вандевэй сыграет с победительницей встречи между соотечественницей Мэдисон Кис и представительницей Эстонии Кайей Канепи.

Нью-Йорк (США)

Турнир "Большого шлема" US Open

Общий призовой фонд 50 400 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Вандевэй (США, 20) - Кар. Плишкова (Чехия, 1) - 7:6 (7:4), 6:3

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/big/usopen/2017/11/

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КОММЕНТАРИИ (2)
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shpasic

"Никакая" "ни разу не заслужившая первого места в рейтинге" Плишкова, "которую в 80-е выносили бы все, кому не лень"

21:03

Бней Иегуда

Коко красоточка!)) Ждём Кисулю и американские полуфиналы.)) Зы Гарбин - первая!)

21:00