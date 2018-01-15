Вандевеге проиграла Бабош в первом круге Australian Open

Венгерка Тимеа Бабош обыграла американку Коко Вандевеге, сеяную под 10-м номером, в первом круге Australian Open. Встреча завершилась в двух сетах – 7:6 (7:4), 6:2.

В других встречах чешка Катержина Синякова победила гречанку Марию Саккари, эстонка Анетт Контавейт обыграла сербку Александру Крунич, а голландка Кики Бертенс – американку Кэтрин Беллис.

Мельбурн (Австралия)

Турнир "Большого шлема" Australian Open

Общий призовой фонд 42 700 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Бабош (Венгрия) – Вандевеге (США, 10) – 7:6 (7:4), 6:2

Синякова (Чехия) – Саккари (Греция) – 6:2, 6:7 (5:7), 6:4

Контавейт (Эстония, 32) – Крунич (Сербия) – 6:4, 7:5

Бертенс (Голландия, 30) – Беллис (США) – 6:7 (5:7), 6:4, 6:2

Линетт (Польша) - Брэди (США) - 2:6, 6:4, 6:3

Аллертова (Чехия, Q) - Пармантье (Франция) - 6:3, 6:0