Вандевеге не хотела продолжать матч на Australian Open, пока не получит банан. Ей вынесли предупреждение

Американка Коко Вандевеге, "посеянная" на Australian Open под 10-м номером, не смогла выйти во второй круг турнира "Большого шлема", утсупив венгерке Тимее Бабош (6:7, 2:6). Во время встречи она получила предупреждение за задержку игры - спортсменка из США не хотела выходить на корт, пока не получит банан. Обсуждая ситуацию с судьей, она называла виноватыми в задержке матча организаторов. Несмотря на это, судья вынес ей предупреждение.
После этого Вандевеге была предупреждена еще один раз - проиграв розыгрыш, она швырнула ракетку и выругалась. В этот момент она смотрела на Бабош, так что судьи классифицировали инцидент не как нецензурные выражения, а как неспортивное поведение.
CoCo Vandeweghe had gotten her first code violation earlier for time violation/civil disobedience: refusing to take court without eating a banana first. #AusOpen pic.twitter.com/6Opg7xon2N– Ben Rothenberg (@BenRothenberg) 15 января 2018 г.
Пятачок
Очень жалко, что матерщиннице Вандевеге не дали банан. Публику охватило бы эротическое возбуждение, наблюдая как Вандевеге, причмокивая, уплетает банан, не забывая посылать на четыре буквы судью на вышке. Райское наслаждение!
13:08
PitersS
Bache Gabrielsen Это расизм - не давать белому человеку банан :)......Это еще и сексизм...
12:12
Bache Gabrielsen
Это расизм - не давать белому человеку банан :)
11:49
GiantTemo
shpasic а вот и нет, правильно говорить Сэрина и Вандевеге!!)) __________________ А что, они и Сэрину писали? :)
11:22
shpasic
а вот и нет, правильно говорить Сэрина и Вандевеге!!))
11:14
GiantTemo
Интересно, когда в Спорт-Экспрессе узнают, что фамилия этой спортсменки (как и её отца, тоже известного спортсмена и тренера) произносится как Вандевей.
11:10
shpasic
что у нас сегодня с лучшей школой тенниса? Мэдисон Бренгл, Кристи Ан, Варвара Лепченко, Шелби Роджерс, Кристина Макхэйл))
11:01
rusfed 2.0
Чмока - эксперт по бананам
10:53
tagov
бНюша, да ты расист! ))
10:44
Бней Иегуда
Зато у Шары бананы всегда в сумочке.)) Любительница бананов.))
10:30
staerswimmer23
Судья, наверное, негр был. Хотела потролить его!
10:25
tagov
Это расизм? ))
10:23
Долго наблюдал за идиотами на эт
Ну что тут скажешь... Типичная воспитанная американка, которых любит чмошный)
10:22