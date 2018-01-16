Вандевеге не хотела продолжать матч на Australian Open, пока не получит банан. Ей вынесли предупреждение

Американка Коко Вандевеге, "посеянная" на Australian Open под 10-м номером, не смогла выйти во второй круг турнира "Большого шлема", утсупив венгерке Тимее Бабош (6:7, 2:6). Во время встречи она получила предупреждение за задержку игры - спортсменка из США не хотела выходить на корт, пока не получит банан. Обсуждая ситуацию с судьей, она называла виноватыми в задержке матча организаторов. Несмотря на это, судья вынес ей предупреждение.

После этого Вандевеге была предупреждена еще один раз - проиграв розыгрыш, она швырнула ракетку и выругалась. В этот момент она смотрела на Бабош, так что судьи классифицировали инцидент не как нецензурные выражения, а как неспортивное поведение.