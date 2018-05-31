В третьем круге Roland Garros сыграют Андерсон и Миша Зверев

Седьмая ракетка мира Кевин Андерсон из ЮАР победил Пабло Куэваса во втором круге Roland Garros. Его соперником станет Миша Зверев из Германии, одолевший украинца Сергея Стаховского.

Париж (Франция)

Турнир "Большого шлема" Roland Garros

Общий призовой фонд 39 197 000 евро

Открытые корты, грунт

Мужчины

Одиночный разряд

Второй круг

Максимилиан Мартерер (Германия) - Денис Шаповалов (Канада, 24) - 5:7, 7:6(7:4), 7:5, 6:4

Юрген Зопп (Эстония, LL) - Рубен Бемельманс (Бельгия, LL) - 4:6, 4:6, 6:3, 6:4, 6:4

Лукас Пуйе (Франция, 15) - Кэмерон Норри (Великобритания) - 6:2, 6:4, 5:7, 7:6(7:3)

Кайл Эдмунд (Великобритания, 16) - Мартон Фучович (Венгрия) - 6:0, 1:6, 6:2, 6:3

Ришар Гаске (Франция, 27) - Малек Джазири (Тунис) - 6:2, 3:6, 6:3, 6:0

Миша Зверев (Германия) - Сергей Стаховский (Украина, LL) - 6:3, 6:7 (0:7), 7:6 (7:2), 6:1

Кевин Андерсон (ЮАР, 6) - Пабло Куэвас (Уругвай) - 6:3, 3:6, 7:6 (7:5), 6:4