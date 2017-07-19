В основную сетку US Open заявлены семь россиян

Семь российских теннисистов заявлены для участия в четвертом в сезоне турнире "Большого шлема" US Open, который пройдет в Нью-Йорке с 28 августа по 10 сентября. Шесть россиян попали в основную сетку по рейтингу – Карен Хачанов, Даниил Медведев, Андрей Рублев, Михаил Южный, Андрей Кузнецов и Евгений Донской, а Дмитрий Турсунов воспользовался правом защищенного рейтинга.

Всего в "основе" US Open – 104 игрока, последним по текущей мировой классификации в сетку попал 99-я ракетка мира венгр Мартон Фучович. Андреас Хайдер-Маурер, Танасси Коккинакис, Джон Миллмэн и Рикардас Беранкис, как и Турсунов, после травм использовали защищенный рейтинг. Еще 16 участников Открытого чемпионата США определятся по итогам квалификации, а 8 получат wild card, сообщает официальный сайт турнира.