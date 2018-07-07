В четвертом круге Уимблдона Хачанов сыграет с Джоковичем

Определились все участники четвертого круга Уимблдонского турнира. Серб Новак Джокович обыграл британца Кайла Эдмунда и в следующем раунде сыграет с россиянином Кареном Хачановым.

В другой встрече Кеи Нишикори из Японии победил австралийца Ника Киргиоса и встретится с Эрнестом Гулбисом, который ранее одолел четвертую ракетку мира Александра Зверева.

Лондон (Великобритания)

Турнир "Большого шлема" Wimbledon

Общий призовой фонд 34 000 000 фунтов

Открытые корты, трава

Мужчины

Одиночный разряд

Третий круг

Новак Джокович (Сербия, 12) - Кайл Эдмунд (Великобритания, 21) - 4:6, 6:3, 6:2, 6:4

Кеи Нишикори (Япония, 24) - Ник Киргиос (Австралия, 15) - 6:1, 7:6 (7:3), 6:4