US Open бьет рекорд по призовым – 53 миллиона долларов

Призовой фонд Открытого чемпионата США в этом году побьет свой рекорд, сообщает официальный сайт US Open. Он составит 53 миллиона долларов, с 2013 года призовой фонд вырос на 57 процентов. Напомним, что US Open стал первым турниром, предложившем в 1973 году равные призовые для мужчин и женщин.

Победители соревнований в мужском и женском одиночном разрядах получат 3,8 миллиона долларов. Победители в парном разряде – 700 тысяч долларов.

Индивидуальные денежные призы: первый круг – 54 тысячи, второй круг – 93 тысячи, третий круг – 156 тысяч, четвертый круг – 266 тысяч, 1/4 финала – 475 тысяч, 1/2 финала – 925 тысч. За второе место спортсмен получит 1,85 миллиона.

Напомним, что турнир пройдет с 27 августа по 9 сентября.