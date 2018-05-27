Украинка Козлова выбила с Roland Garros прошлогоднюю победительницу Остапенко

Украинка Катерина Козлова вышла во второй круг Roland Garros. 66-я ракетка мира выбила пятую - латвийку Елену Остапенко. Год назад Остапенко стала победительницей Открытого чемпионата Франции.

Париж (Франция)

Турнир "Большого шлема" Roland Garros

Общий призовой фонд 39 197 000 евро

Открытые корты, грунт

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Юлия Путинцева (Казахстан) - Джоанна Конта (Великобритания, 22) - 6:4, 6:3

Зарина Дияс (Казахстан) - Магда Линетт (Польша) - 6:3, 6:1

Виктория Кузьмова (Словакия) - Франческа Скьявоне (Италия, Q) - 7:6 (7:2), 7:6 (7:2)

Катерина Козлова (Украина) - Елена Остапенко (Латвия, 5) - 7:5, 6:3