Уимблдон забронировал место в гостевой ложе для дочери Серены Уильямс

Уимблдон зарезервировал место в гостевой ложе для дочери Серены Уильямс Алексис Олимпии Оганян. Девочка появилась на свет 1 сентября, а в среду экс-первая ракетка мира и 23-кратная чемпионка турниров "Большого шлема" представила новорожденную миру трогательным роликом, опубликованном на официальном сайте и в социальных сетях. Уильямс-младшая не выходила на корт с тех пор, как в конце выиграла Australian Open, будучи беременной 8 недель, но неоднократно заявляла, что планирует возобновить выступления в начале следующего года.

"После того, как Серена представила малышку Алексис миру, мы просто обязаны забронировать для нее местечко в гостевой ложе", – говорится в сообщение в официальном аккаунте Уимблдона в Инстаграме.

Серена Уильямс выигрывала травяной турнир "Большого шлема" семь раз в одиночном разряде и шесть – в парном.