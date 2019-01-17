Уильямс выиграла у Бушар и пробилась в третий круг Australian Open

Американка Серена Уильямс вышла в третий круг турнира "Большого шлема" Australian Open. В матче второго раунда она в двух сетах обыграла канадскую теннисистку Эжени Бушар - 6:2, 6:2. Встреча продолжалась 1 час 11 минут.

В следующем круге Уильямс встретится с украинкой Даяной Ястремской.

Мельбурн (Австралия)

Турнир "Большого шлема" Australian Open

Общий призовой фонд 44 700 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Второй круг

Серена Уильямс (США, 16) - Эжени Бушар (Канада) - 6:2, 6:2

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