Уильямс проиграла в первом круге Australian Open-2018

Американка Винус Уильямс потерпела поражение в первом круге Australian Open. В двух сетах она уступила представительнице Швейцарии Белинде Бенчич.

Мельбурн (Австралия)

Турнир "Большого шлема" Australian Open

Общий призовой фонд 42 700 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Бенчич (Швейцария) - Уильямс В. (США, 5) - 6:3, 7:5