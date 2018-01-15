06:47 | Теннис — "Большой шлем"

Уильямс проиграла в первом круге Australian Open-2018

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Американка Винус Уильямс потерпела поражение в первом круге Australian Open. В двух сетах она уступила представительнице Швейцарии Белинде Бенчич.

Мельбурн (Австралия) 

Турнир "Большого шлема" Australian Open 

Общий призовой фонд 42 700 000 долларов 

Открытые корты, хард 

Женщины 

Одиночный разряд 

Первый круг 

Бенчич (Швейцария) - Уильямс В. (США, 5) - 6:3, 7:5

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/big/ausopen/2018/11/

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (10)
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gayduk

Какой милый обезьянопад в Мельбурне! Сначала Стивенс, потом Уильямс. Ждем Кисс!

16:25

gfhxpfbd7406

Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Теперь и жена захотела попробовать, ведь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал и цeнa вoпроca копeeчнaя. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя.Вот тот блог--- http://krati.co/kachok

13:05

shpasic

быстро сеточку зачистили)) Коко Вандевеге, Слоан Стивенс, Дженнифер Брэди, Кэтрин Беллис, Тэйлор Таунсенд, Элисон Риске, София Кенин - лучшая теннисная школа в мире!))

12:16

shpasic

ну шо там, как только допинг-контроль усилили, сразу вылеты в первых раундах, бгг))

11:36

Bossonn

Иуды мы тут конечно в коментах не увидим)))) Плачет)))

10:00

Семь ветров

Он женщине проиграл что ли...

09:43

жек

Хорошее начало дня)

09:42

Contr

Таблетки закончились.

09:08

staerswimmer23

Поздравления Белиндочке! Ушатала допинг-боя без шансов!

08:09

БигБосс

На пенсию давно пора.

07:36