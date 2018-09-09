"Ты никогда больше не будешь работать на моих матчах". Что Серена Уильямс сказала судье

Журналист ВВС Дэвид Лоу в своем Твиттере опубликовал слова, которые сказала в адрес арбитра американка Серена Уильямс во время финального матча US Open против Наоми Осаки (2:6, 4:6). Она активно выражала недовольство действиями судьи.

- Ты атаковал меня как личность, и ты должен извиниться передо мной. Ты лжец. До конца своей жизни ты не будешь судить мои матчи. Извинись. Ты украл у меня очко, ты еще и вор, - сказала американка.

Первое предупреждение от судьи на вышке - Карлоса Рамоса - американка получила за подсказку с трибуны от тренера Патрика Муратоглу. 36-летняя теннисистка, естественно, заявила, что никаких подсказок не было, и отдельно подчеркнула, что никогда не обманывает. Поиграв пятый гейм второй партии, Уильямс-младшая сломала ракетку о корт, за что, по правилам, судья должен был вынести предупреждение, но поскольку для Серены оно оказалось вторым, она была наказана штрафным очком и начала шестой гейм со счета 0:15.

При счете 4:3 американка вновь вступила в дискуссию с Рамосом. 23-кратная победительница турниров "Большого шлема" вызвала на корт главного рефери турнира и на повышенных тонах доказывала ему, что никого не обманывала, а также подняла тему, что судья на вышке предвзято относится к ней, потому что он - мужчина, а она - женщина. Это привело к тому, что с Уильямс-младшей сняли еще и гейм.

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