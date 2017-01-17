Турсунов вылетел из розыгрыша Australian Open, проиграв Штепанеку

Российский теннисист Дмитрий Турсунов в матче первого круга турнира "Большого шлема" представителю Чехии Радеку Штепанеку - 2:6, 6:7 (1:7), 3:6. Встреча продлилась 2 часа 2 минуты.
В других матчах восьмой "сеяный" Доминик Тим переиграл немца Яна-Леннарда Штруффа (4:6, 6:4, 6:4, 6:3), француз Ришар Гаске одержал победу над австралийцем Блэйком Моттом (6:4, 6:4, 6:2), люксембуржец Жиль Мюллер обыграл американца Тэйлора Фритца (7:6 (8:6), 7:6 (7:5), 6:3).
Мельбурн (Австралия)
Турнир "Большого шлема" Australian Open
Общий призовой фонд 36 260 000 долларов
Открытые корты, хард
Мужчины
Одиночный разряд
Первый круг
Штепанек (Чехия, Q) - ТУРСУНОВ (Россия) - 6:2, 7:6 (7:1), 6:3
Тим (Австрия, 8) - Штруфф (Германия) - 4:6, 6:4, 6:4, 6:3
Гаске (Франция, 18) - Мотт (Австралия, Q) - 6:4, 6:4, 6:2
Мюллер Ж. (Люксембург) - Фритц (США) - 7:6 (8:6), 7:6 (7:5), 6:3