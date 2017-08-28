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19:55 | ТЕННИС — "Большой шлем"

Турсунов отказался от борьбы в первом круге US Open

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Россиянин Дмитрий Турсунов прекратил выступление на US Open. Он отказался от борьбы в первом круге в матче против британца Кэмерона Норри при счете 6:7 (7:9), 1:6.

Норри в следующем круге сыграет с победителем встречи Эван Кинг – Пабло Карреньо Буста.

Нью-Йорк (США)

Турнир "Большого шлема" US Open

Общий призовой фонд 50 400 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Первый круг

Норри (Великобритания, Q) – ТУРСУНОВ (Россия) – 7:6 (9:7), 6:1 отказ 2-го игрока

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/big/usopen/

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Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (5)
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gayduk

Совершенно бесстыжий теннисист Дима!

20:57

Serenky25

БК денег не дадут...

20:36

Zlon

Как он туда вообще попал? По рейтингу наверное во второй сотне глубоко..а и да...читалось))

20:30

Долго наблюдал за идиотами на эт

Чек получил и домой, недолго ему осталось, месяц-два и на пенсию

20:06

shpasic

да и правильно, Дима!

19:59