Турсунов отказался от борьбы в первом круге US Open

Россиянин Дмитрий Турсунов прекратил выступление на US Open. Он отказался от борьбы в первом круге в матче против британца Кэмерона Норри при счете 6:7 (7:9), 1:6.
Норри в следующем круге сыграет с победителем встречи Эван Кинг – Пабло Карреньо Буста.
Нью-Йорк (США)
Турнир "Большого шлема" US Open
Общий призовой фонд 50 400 000 долларов
Открытые корты, хард
Мужчины
Одиночный разряд
Первый круг
Норри (Великобритания, Q) – ТУРСУНОВ (Россия) – 7:6 (9:7), 6:1 отказ 2-го игрока
gayduk
Совершенно бесстыжий теннисист Дима!
20:57
Serenky25
БК денег не дадут...
20:36
Zlon
Как он туда вообще попал? По рейтингу наверное во второй сотне глубоко..а и да...читалось))
20:30
Долго наблюдал за идиотами на эт
Чек получил и домой, недолго ему осталось, месяц-два и на пенсию
20:06
shpasic
да и правильно, Дима!
19:59