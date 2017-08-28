Турсунов отказался от борьбы в первом круге US Open

Россиянин Дмитрий Турсунов прекратил выступление на US Open. Он отказался от борьбы в первом круге в матче против британца Кэмерона Норри при счете 6:7 (7:9), 1:6.

Норри в следующем круге сыграет с победителем встречи Эван Кинг – Пабло Карреньо Буста.

Нью-Йорк (США)

Турнир "Большого шлема" US Open

Общий призовой фонд 50 400 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Первый круг

Норри (Великобритания, Q) – ТУРСУНОВ (Россия) – 7:6 (9:7), 6:1 отказ 2-го игрока