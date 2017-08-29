Турсунов: "Готов пожертвовать 2 доллара на турнир по забрасыванию камнями спортсменов со слишком высоким доходом"

Российский теннисист Дмитрий Турсунов, который накануне не доиграл матч первого круга US Open, оригинальным способом ответил на критику известного американского журналиста. 34-летний россиянин, занимающий на данный момент 645-е место в рейтинге ATP, попал в основную сетку Открытого чемпионата США по правилу защищенного рейтинга – в 12-й раз с начала сезона-2016. При этом с прошлой весны он выиграл лишь один поединок. Защищенный рейтинг позволяет теннисистам, надолго выбывающим из строя из-за серьезных травм, заявляться на турниры в соответствии с местом в мировой классификации на момент приостановки выступлений.

Бен Ротенберг, автор авторитетного издания New York Times, пристально следящий за теннисом, после матча Турсунова с Кэмероном Норри (6:7, 1:6, отказ) написал в своем твиттере: "Правило защищенного рейтинга позволило Дмитрию Турсунову с прошлого года заработать более 300 000 долларов. Не должно ли что-то измениться?".

Турсунов ответил на это следующим твитом: "Пожертвую 2 доллара на организованное тобой первое в истории мероприятие по бросанию камней в спортсменов, которые слишком много зарабатывают. Можешь провести его в костюме Робина Гуда. А потом выпьем пива".