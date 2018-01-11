Тренер Южного: "Куэвас - не самый лучший вариант жеребьевки на Australian Open"

Тренер россиянина Михаила Южного Борис Собкин отметил, что встреча с уругвайцем Пабло Куэвасом в первом круге Australian Open-2018 – не лучший жребий. Специалист подчеркнул, что многое будет зависеть от покрытия корта, на котором состоится матч.

– Трудно сказать, насколько это удачный жребий для Михаила, – цитирует "Р-Спорт" Собкина. – Куэвас – очень нестабильный спортсмен, он может играть и очень хорошо, и очень плохо. Я его хорошо знаю, потому что у него менеджер из того же агентства, что и у нас. Они раньше точно тренировались вместе. Куэвас по стилю – игрок задней линии, с хорошим ударом слева. Это не самый лучший вариант жеребьевки.

Многое будет зависеть от того, на каком корте они будут играть. На быстром корте Михаилу будет проще, а на медленном – сложнее. Раньше Миша любил играть с соперниками такого плана, но сложно сравнивать с тем, что было прежде.

Australian Open пройдет в Мельбурне с 15 по 28 января. Куэвас является 31-й ракеткой турнира, Южный не входит в список сеяных спортсменов.