Тренер Серены Уильямс: "Судья не должен портить финал турнира "Большого шлема"

Тренер американки Серены Уильямс Патрик Муратоглу выразил недовольство работой судьи Карлоса Рамоса в финале US Open. Уильямс проиграла финальный матч японке Наоми Осаке, поссорившись при этом с судьей, который выдал американке несколько предупреждений, а затем дал штрафной гейм.

– Судья должен иметь психологическую утонченность, чтобы не испортить финал турнира "Большого шлема", – цитирует AFP Муратоглу. – Его поведение шокировало. Да, я подсказывал Серене. Потому что я ее тренер. Я ее готовил к этому турниру. А на матче Серена меня даже не видела. Я не мог ей ничего говорить.