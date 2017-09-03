Тренер Серены Уильямс: "Не думаю, что wild card для Шараповой - это правильный "месседж"

Патрик Муратоглу, тренер Серены Уильямс, заявил, что Мария Шарапова не должна была получить wild card в основную сетку US Open. По его словам, в ATP и WTA должны на год запретить получать wild card теннисистам, которые возвращаются после допинговых дисквалификаций, – таким как Шарапова.

– Решение Roland Garros не давать wild card Шараповой – бесстрашное, – приводит NY Post слова Муратоглу. – Мораторий на wild card для отбывших дисквалификацию за применение допинга был бы отличным посланием мира тенниса своим болельщикам. Если у тебя нашли допинг, неважно суперзвезда ты или нет, одинаковое решение. Они должны проголосовать за такое правило.

Не думаю, что wild card для Шараповой дает правильный "месседж". Представьте, что я отобрал что-то у вас, потому что вы сделали что-то неправильно, а потом протянул руку помощи. Не нужно помогать игрокам, которые потеряли свой рейтинг из-за положительных допинг-тестов. Не стоит помогать им быстрее вернуться на вершину.

Я понимаю, что наличие Шараповой в сетке – мечта любого организатора турнира. Аншлаг на стадионе, довольные спонсоры, ТВ рейтинги. Но пусть она сама вернется в топ-100 и заслужит место в основной сетке. Ничего не имею лично против Шараповой – я бы сказал это о любом другом игроке в похожей ситуации. ​