Тренер надеется, что Маррэй сможет выступить на Уимблдоне

Тренер Энди Маррэя Джейми Дельгадо рассказал, что экс-первая ракетка мира хорошо себя чувствует и очень хочет выступить на Уимблдоне, сообщает BBC Sports. Маррэй не играл почти год – с Уимблдона-2017 – из-за травмы бедра. В рейтинге ATP британец опустился на 156-е место. На прошлой неделе он провел один матч на турнире в Лондоне, в котором уступил Нику Кирьосу, а на этой выступает в Истборне. По итогам этих состязаний, Маррэй и примет решение, играть на Уимблдоне или нет.

"С точки зрения желания играть, он готов на сто процентов. Уимблдон – главное событие года, он очень хочет быть там, – сказал Дельгадо. – Но нужно принимать во внимание и состояние его организма. Надеемся, что он будет на сто процентов готов".