Тренер Макаровой: "Катя феноменально провела матч против Кербер на Roland Garros"

Тренер Екатерины Макаровой Андрей Чесноков отметил, что россиянка хорошо настроилась на матч первого круга Открытого чемпионата Франции с немкой Ангелик Кербер. Он также заметил, что в прошлом сезоне первая ракетка мира выступала сильнее.

– Сегодня у меня французы спрашивали, как, мол, ваша Макарова будет играть? Но она играла здорово и феноменально, настроилась на матч как никогда, – цитирует ТАСС Чеснокова. – Хотя надо сказать, что это не та Кербер, которая была в прошлом году. Что касается турнирных раскладов, то у Макаровой бывают неудобные соперники, например, Карла Суарес Наварро или Светлана Кузнецова.

Во втором круге Roland Garros Макарова встретится с победительницей матча Цуренко – Козлова.