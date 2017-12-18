Тони Надаль: "Уверен, что у Рафаэля будут шансы опередить Федерера по количеству выигранных турниров "Большого шлема"

Тони Надаль, дядя и экс-тренер испанца Рафаэля Надаля, выразил уверенность, что у теннисиста будут шансы побить рекорд швейцарца Роджера Федерера по количеству титулов на турнирах "Большого шлема". Он также добавил, что у Надаля в следующем сезоне есть шанс шанс выиграть хотя бы несколько турнирнов.

Напомним, что 56-летний специалист был тренером Рафаэля с самого детства. По окончании прошедшего сезона он решил сосредоточиться на работе в теннисной академии испанца.

На данный момент у 31-летнего Надаля 16 побед в турнирах "Большого шлема", у Федерера – 19.



- Я уверен, что у Рафы будут шансы побить рекорд Федерера по количеству титулов на турнирах "Большого шлема", - приводит Ubitennis слова Тони Надаля. - В следующем сезоне ему, конечно, будет нелегко снова выиграть много соревнований, однако я считаю, что он может выиграть как минимум турниры в Монте-Карло и Барселоне, как и Roland Garros.